2020-07-19T17:20:46+03:00
Общество

Ей было всего 43: в Челябинске от коронавируса умерла заведующая отделением детской хирургии ГКБ № 1

Коллеги и пациенты ценили профессионализм хирурга
Сергей СОТНИКОВ
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Женщина посвятила первой городской больнице почти 25 лет Фото: администрация ЧелябинскаЖенщина посвятила первой городской больнице почти 25 лет Фото: администрация Челябинска
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На 43 году жизни скоропостижно скончалась заведующая отделением детской хирургии ГКБ №1, врач высшей квалификационной категории Белякова Анна Владимировна. В региональном Минздраве сообщили, что у нее был диагностирован COVID-19.

В первую городскую больницу Анна Владимировна пришла в июле 1996 года, тогда она работала санитаркой операционного отделения. В 2001 году женщина окончила Челябинскую государственную медицинскую академию, прошла интернатуру и стала работать детским хирургом. В 2008 году она возглавила детское хирургическое отделение.

Белякова была ответственным и внимательным руководителем, имела безусловный авторитет среди коллег, добросовестно выполняла свои обязанности и стала наставником для многих молодых детских хирургов. Руководство больницы, коллеги, медицинский персонал ценили врача за профессионализм, трудолюбие и стремление в любую минуту прийти на помощь. Светлые воспоминания о докторе Беляковой навсегда останутся в сердцах коллег и благодарных пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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