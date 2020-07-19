«У вас хотят списать деньги»: в Челябинске активизировались банковские мошенники

19 Июль 2020 2020-07-19T17:05:59+03:00

К счастью, женщина не повелась на развод

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Очередной жертвой мошенников могла стать жительница Челябинска Екатерина. Женщине рассказала нашей редакции, что ей позвонили на мобильный телефон, представившись якобы сотрудниками Сбербанка. Начался классический развод: Екатерину попросили назвать данные, якобы с ее карты проводят подозрительную операцию по переводу денег. Для убедительности мошенники даже отправили сообщение.

— Даже заявили, что отправили СМС, — рассказывает Екатерина. — Сообщение действительно приходило с номера, похожего на 900. К счастью, у меня на карте не было денег, поэтому я не купилась на этот развод.

Сообщение от мошенников Фото: читатель КП

Недавно в СИЗО «Матросская тишина» обнаружили мошеннический «колл-центр». Как оказалось, местные сотрудники снабжали арестантов мобильными телефонами, SIM-картами и доступом в Интернет, а те звонили на различные номера и пытались развести людей на деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU