2020-07-19T19:22:56+03:00
Общество

У выезда на трассу М5 в Челябинской области образовалась большая пробка

Многочисленные отдыхающие возвращаются с озер
Ирина ФАДЮШИНА
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Пробка растянулась на восемь с лишним километровПробка растянулась на восемь с лишним километровФото: Валентина ВАГАНОВА
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Большая пробка образовалась на дороге от Каслей до поворота на трассу М5 Челябинск-Екатеринбург. По данным сервиса Яндекс.Пробки длина затора составляет более восьми километров. Как сообщают очевидцы, среди автомобилей много свердловских номеров.

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— Стояли целый час, затем свернули на другую дорогу. Куча машин, не понятно из-за чего пробка. Кто-то говорит, что ДТП, кто-то говорит, что это отдыхающие, которых согнали с Тургояка, — рассказали читатели КП-Челябинск.

Скрин: Яндекс.Карты

Скрин: Яндекс.Карты

Напомним, из-за лесных пожаров в Миассе сегодня ввели режим ЧС. Ограничили доступ к озеру Тургояк в районе Серебрянных песков и Пугачевской поляны.

— Более 1500 человек было направлено на отдых на соседние озера и водоемы, а также более 500 машин эвакуировано с озера. В связи с разрастающимся участком пожара вблизи береговой линии озера Тургояк порядка сотен туристов были эвакуированы с диких пляжей и малодоступной местности, — рассказали в минэкологии.

Информации о ДТП на данном участке пока нет. Мы также направили запрос в Упрдор «Южный Урал»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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