Лазерное шоу, Чайковский и Вивальди: в Кургане симфонический оркестр с популярным диджеем устроили концерт классической музыки

20 Июль 2020 2020-07-20T07:01:42+03:00

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В Кургане на живописном берегу Тобола струнная группа Зауральского симфонического оркестра и местный популярный диджей Илья Федотов (DJ First) исполнили классическую музыку и современные танцевальный ритмы. Об этом сообщает курганский оперштаб по коронавирусу. Мероприятие прошло вечером в воскресенье, 19 июля. Вы можете сами послушать, как звучали бы Чайковский и Вивальди в наши дни.

Струнная группа Зауральского симфонического оркестра и DJ First.

Идея понравилась не только современному поколению, но и людям постарше. На кадрах видно, как увлеченные слушатели двигаются в такт. Да и сами музыканты, похоже, почувствовали себя рок-звездами и начали качать головой под музыку.

Завершилось мероприятия лазерным шоу. Фото: Игорь Меркулов

Завершился концерт лазерным шоу и аплодисментами зрителей, которые хором скандировали: «Спасибо!»

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ИСТОЧНИК KP.RU