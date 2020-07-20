Лазерное шоу, Чайковский и Вивальди: в Кургане симфонический оркестр с популярным диджеем устроили концерт классической музыки
В Кургане на живописном берегу Тобола струнная группа Зауральского симфонического оркестра и местный популярный диджей Илья Федотов (DJ First) исполнили классическую музыку и современные танцевальный ритмы. Об этом сообщает курганский оперштаб по коронавирусу. Мероприятие прошло вечером в воскресенье, 19 июля. Вы можете сами послушать, как звучали бы Чайковский и Вивальди в наши дни.
Струнная группа Зауральского симфонического оркестра и DJ First.
Идея понравилась не только современному поколению, но и людям постарше. На кадрах видно, как увлеченные слушатели двигаются в такт. Да и сами музыканты, похоже, почувствовали себя рок-звездами и начали качать головой под музыку.
Завершилось мероприятия лазерным шоу. Фото: Игорь Меркулов
Завершился концерт лазерным шоу и аплодисментами зрителей, которые хором скандировали: «Спасибо!»
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ИСТОЧНИК KP.RU