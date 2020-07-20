2020-07-20T08:07:31+03:00
Общество

Школьник из Челябинской области получит 5 тыс. долларов за победу на международной олимпиаде по химии

Он набрал более 90 баллов на сложнейшем интеллектуальном состязании
Ангелина ЗАКИРОВА
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В олимпиаде участвовали 130 человекиз 27 странВ олимпиаде участвовали 130 человекиз 27 странФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ученик 11 класса из Магнитогорска Илья Чайка стал абсолютным победителем на Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Об этом сообщает пресс-служба химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Южноуральский выпускник показал уникальный результат, набрав более 90 баллов.

— Стоит также отметить, что по признанию экспертов ЮНЕСКО уровень задач на Менделеевской олимпиаде выше, чем на Международной олимпиаде по химии. Однако дети в большинстве своем успешно справились с заданиями, — рассказал председатель жюри и методической комиссии, профессор химического факультета МГУ Валентин Ненайденко.

Также Илья получил Премии имени Валерия Лунина в размере 5 тыс. долларов. Награда была учрежденна Благотворительным фондом Андрея Мельниченко в память об основателе Менделеевской олимпиады. Имя победителя во время церемонии награждения огласила вдова академика Наталья Кузнецова.

Отметим, что в интеллектуальном состязании приняли участие 130 человек из 27 стран: Австрии, Саудовской Аравии, Китая, Сербии, Эстонии, Киргизии, Украины, Казахстана и других.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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