Пугающая статистика выходных: в Челябинской области 4-летний ребенок после трагедии на воде впал в кому
Минздрав огласил пугающую статистику несчастных случаев, произошедших с детьми в Челябинской области за минувшие выходные.
В Аргаяшском районе 4-летний малыш попал в кому. Его доставили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии после инцидента на воде.
Другая трагедия произошла в Челябинске: годовалый ребенок выпал из окна 3 этажа. В состоянии средней тяжести его доставили в детскую областную больницу.
В Чебаркуле утонул 8-летний ребенок.
Минздрав призывает родителей внимательнее следить за своими детьми: отдыхать только на пляжах, где есть спасатели, и не открывать настежь окна в жаркий день.
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ИСТОЧНИК KP.RU