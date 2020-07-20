Пугающая статистика выходных: в Челябинской области 4-летний ребенок после трагедии на воде впал в кому

20 Июль 2020 2020-07-20T09:55:20+03:00

В Челябинске годовалый ребенок выпал из окна и попал больницу Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Минздраве рассказали о несчастных случаях, произошедших с детьми

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Минздрав огласил пугающую статистику несчастных случаев, произошедших с детьми в Челябинской области за минувшие выходные.

В Аргаяшском районе 4-летний малыш попал в кому. Его доставили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии после инцидента на воде.

Другая трагедия произошла в Челябинске: годовалый ребенок выпал из окна 3 этажа. В состоянии средней тяжести его доставили в детскую областную больницу.

В Чебаркуле утонул 8-летний ребенок.

Минздрав призывает родителей внимательнее следить за своими детьми: отдыхать только на пляжах, где есть спасатели, и не открывать настежь окна в жаркий день.

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ИСТОЧНИК KP.RU