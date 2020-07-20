2020-07-20T09:25:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 20 июля 2020 года: один из погибших страдал от алкоголизма

Минздрав озвучил количество зараженных коронавирусом в Челябинской области
Ангелина ЗАКИРОВА
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Свежие данные на утро 20 июляСвежие данные на утро 20 июляФото: Валентина ВАГАНОВА
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Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавиурсом в Челябинской области. На утро 20 июля зарегистрировали 132 новых случая. Всего в регионе 10357 человек заболели новой инфекцией.

Также за минувший день из больниц выписали 45 пациентов. 6488 южноуральцев уже переболели COVID-19.

За сутки погибло 5 человек. 57-летняя женщина умерла от короновирусной инфекции, а у четверых заболевших были тяжелые хронические заболевания:

— пациентка, 84 года: атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь;

— пациент, 60 лет: полиорганная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких;

— пациент, 65 лет: гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недостаточность;

— пациент, 57 лет: алкогольный гепатит, пагубное употребление алкоголя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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