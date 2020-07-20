Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 20 июля 2020 года: один из погибших страдал от алкоголизма
Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавиурсом в Челябинской области. На утро 20 июля зарегистрировали 132 новых случая. Всего в регионе 10357 человек заболели новой инфекцией.
Также за минувший день из больниц выписали 45 пациентов. 6488 южноуральцев уже переболели COVID-19.
За сутки погибло 5 человек. 57-летняя женщина умерла от короновирусной инфекции, а у четверых заболевших были тяжелые хронические заболевания:
— пациентка, 84 года: атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь;
— пациент, 60 лет: полиорганная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких;
— пациент, 65 лет: гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недостаточность;
— пациент, 57 лет: алкогольный гепатит, пагубное употребление алкоголя.
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ИСТОЧНИК KP.RU