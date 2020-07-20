2020-07-20T10:19:07+03:00
Общество

«11 ресторанов проверили — 11 материалов составили»: Роспотребнадзор нашел нарушения в работе челябинского общепита

На прошлой неделе заведениям разрешили работать
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
До недавнего времени рестораны могли работать только в формате летниковДо недавнего времени рестораны могли работать только в формате летниковФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Рестораны Челябинска не соблюдают санитарные нормы. А ведь это было главное условие, при котором им разрешили открыться. В выходные чиновники совместно с полицией и Роспотребнадзоров провели рейд и схватились за голову.

Вместо кафе — столовые, провал доставки и новый термальный курорт. Как живет бизнес в коронакризис, — Артур Андреев

00:00
00:00

— К сожалению, ситуация оставляет желать лучшего. 11 ресторанов проверили — 11 материалов составили. Я обращаюсь к предпринимателям. Уж коли мы с вами пошли на этот ответственный шаг, прошу всех соблюдать меры безопасности и все предписания Роспотребнадзора, — заявил на аппаратном совещании в мэрии замглавы города Олег Извеков.

Рестораторам обещали самые жесткие меры, на ближайшие две недели составлен график проверки. Планируется обойти все заведения.

Глава города Наталья Котова отметила, что график можно менять и идти в первую очередь в те заведения, по которым есть жалобы.

— Поступило обращение в понедельник, идете в понедельник, — подчеркнула она.

Наталья Котова также добавила, что нужно следить за соблюдением графика работы ресторанов. Бывает такое, что ресторан должен работать до полуночи, а гости отдыхают до двух ночи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В «Тракторе» рассказали, пустят ли зрителей на первые матчи в Челябинске
Снимайте до 600 000 рублей без комиссии с кредитной картой «110 дней»
В сауну можно, а на выставку нельзя: когда в Челябинске откроются музеи
Как в «Золушке»: в Челябинской области перед судом предстанет мужчина, обвинивший падчерицу в воровстве
«11 ресторанов проверили — 11 материалов составили»: Роспотребнадзор нашел нарушения в работе челябинского общепита
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 20 июля 2020 года: один из погибших страдал от алкоголизма
В Челябинске сотрудники полиции выгнали с Кировки участников необычной фотосессии
Названа причина крупного пожара на лесопилке в Челябинске
Пугающая статистика выходных: в Челябинской области 4-летний ребенок после трагедии на воде впал в кому
Аттракционы в Челябинске будут дезинфицировать после каждого запуска
Больше всего по информатике: сколько школьников Челябинска сдали ЕГЭ на 100 баллов