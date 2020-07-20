«11 ресторанов проверили — 11 материалов составили»: Роспотребнадзор нашел нарушения в работе челябинского общепита

20 Июль 2020 2020-07-20T10:19:07+03:00

До недавнего времени рестораны могли работать только в формате летников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Рестораны Челябинска не соблюдают санитарные нормы. А ведь это было главное условие, при котором им разрешили открыться. В выходные чиновники совместно с полицией и Роспотребнадзоров провели рейд и схватились за голову.

Вместо кафе — столовые, провал доставки и новый термальный курорт. Как живет бизнес в коронакризис, — Артур Андреев 00:00 00:00

— К сожалению, ситуация оставляет желать лучшего. 11 ресторанов проверили — 11 материалов составили. Я обращаюсь к предпринимателям. Уж коли мы с вами пошли на этот ответственный шаг, прошу всех соблюдать меры безопасности и все предписания Роспотребнадзора, — заявил на аппаратном совещании в мэрии замглавы города Олег Извеков.

Рестораторам обещали самые жесткие меры, на ближайшие две недели составлен график проверки. Планируется обойти все заведения.

Глава города Наталья Котова отметила, что график можно менять и идти в первую очередь в те заведения, по которым есть жалобы.

— Поступило обращение в понедельник, идете в понедельник, — подчеркнула она.

Наталья Котова также добавила, что нужно следить за соблюдением графика работы ресторанов. Бывает такое, что ресторан должен работать до полуночи, а гости отдыхают до двух ночи.

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ИСТОЧНИК KP.RU