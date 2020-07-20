«11 ресторанов проверили — 11 материалов составили»: Роспотребнадзор нашел нарушения в работе челябинского общепита
Рестораны Челябинска не соблюдают санитарные нормы. А ведь это было главное условие, при котором им разрешили открыться. В выходные чиновники совместно с полицией и Роспотребнадзоров провели рейд и схватились за голову.
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— К сожалению, ситуация оставляет желать лучшего. 11 ресторанов проверили — 11 материалов составили. Я обращаюсь к предпринимателям. Уж коли мы с вами пошли на этот ответственный шаг, прошу всех соблюдать меры безопасности и все предписания Роспотребнадзора, — заявил на аппаратном совещании в мэрии замглавы города Олег Извеков.
Рестораторам обещали самые жесткие меры, на ближайшие две недели составлен график проверки. Планируется обойти все заведения.
Глава города Наталья Котова отметила, что график можно менять и идти в первую очередь в те заведения, по которым есть жалобы.
— Поступило обращение в понедельник, идете в понедельник, — подчеркнула она.
Наталья Котова также добавила, что нужно следить за соблюдением графика работы ресторанов. Бывает такое, что ресторан должен работать до полуночи, а гости отдыхают до двух ночи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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