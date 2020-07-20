2020-07-20T10:25:43+03:00
Происшествия

Как в «Золушке»: в Челябинской области перед судом предстанет мужчина, обвинивший падчерицу в воровстве

У мужчины якобы пропали 200 тыс. рублей
Ангелина ЗАКИРОВА
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Мужчина подговорил дочь оклеветать сводную сеструМужчина подговорил дочь оклеветать сводную сеструФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Еткульский районный суд направлено уголовное дело против местного жителя, которому вменяют статью «Заведомо ложный донос о совершении преступления» (ч. 1 ст. 306 УК РФ).

В мае этого года в селе Коелга пьяный местный житель поссорился с падчерицей и, затаив обиду, решил отомстить ей. Он позвонил в полицию и сказал, что у него пропали 200 тыс. рублей. Чтобы подставить падчерицу, мужчин подговорил свою дочь оклеветать сводную сестру.

— Сотрудниками полиции достоверно установлено, что обвиняемый в день произошедшего конфликта до приезда сотрудников полиции взял свою барсетку, с которой стер отпечатки пальцев, перенес и положил ее на пол в туалете квартиры, при этом попросив свою дочь подтвердить сотрудникам полиции тот факт, что в туалет заходила падчерица и что после ее ухода из квартиры пропали деньги, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Теперь мужчина ответить за свои действия перед судом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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