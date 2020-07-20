2020-07-20T11:01:36+03:00
Спорт

В «Тракторе» рассказали, пустят ли зрителей на первые матчи в Челябинске

И когда пройдут предсезонные встречи
Ирина ФАДЮШИНА
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Покричать «шайбу-шайбу!» всей толпой пока не получится. Фото: hctraktor.orgПокричать «шайбу-шайбу!» всей толпой пока не получится. Фото: hctraktor.org
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Через 10 дней, 30 июля, челябинский «Трактор» проведет первую игру на «предсезонке». Соперником станет ханты-мансийский клуб «Югра», который выступает в ВХЛ. А затем 2 августа на нам приедет магнитогорский «Металлург». Матчи состоятся в 16:00 и 15:00 соответственно, но поболеть за черно-белых можно только онлайн.

— Контрольные матчи с «Югрой» и магнитогорским «Металлургом» (30 июля и 2 августа) точно пройдут без зрителей. Для болельщиков будет организована прямая трансляция на Youtube, — прокомментировали в пресс-службе клуба.

Пока остается много вопросов, как будут проходить игры в условиях пандемии. С футбольными матчами проще: они проходят на свежем воздухе. Но и там зрителей рассаживают в шахматном порядке. Хоккеисты играют в помещении. Не понятно, смогут ли приехать болельщики соперников из других регионов, особенно тех, кто ситуация с коронавирусом хуже, чем в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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