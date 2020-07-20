2020-07-20T12:07:39+03:00
Общество

РПЦ отсудила у фирмы сына экс-губернатора Челябинской области 6 млн рублей

Арбитражный суд удовлетворил иск к ООО «Челябстройкомплект»
Владимир КАЦ
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Компания занималась строительством здания духовного центраКомпания занималась строительством здания духовного центраФото: Мария ЛЕНЦ
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Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск магнитогорского духовно-просветительского центра имени Петра Крутицкого к компании сына экс-губернатора Дубровского ООО «Челябстройкомплект» о взыскании 6 млн рублей. По информации из картотеки арбитражных дел, решение вступит в законную силу через месяц, если ответчик не захочет его оспаривать.

С 2017 года ООО «Челябстройкомплект» занималось строительством здания духовного центра. Ранее структура Магнитогорской епархии через суд пыталась взыскать с подрядчика 7,5 млн рублей. Дело в том, что строители неполностью выполнили свои обязательства, что и стало поводом для судебных разбирательств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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