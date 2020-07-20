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«Уже руки отваливались»: фонтан в центре Челябинска закрыли до конца лета

Мы узнали, как будут ремонтировать «Танцующую грацию»
Ирина ФадюшинаИрина ФадюшинаИринаФадюшина
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Фонтан поставили когда часть улицы Кирова стала пешеходной

Фонтан поставили когда часть улицы Кирова стала пешеходной

Фото: Елизавета ЗАДОРИНА

Возле оперного театра на Кировке начали ремонтировать фонтан «Танцующая грация». На прошлой неделе его обнесли забором. Работы обещают завершить к концу лета.

Как рассказал журналисту КП-Челябинск директор МУП «Городской сад имени Пушкина» (отвечает за Кировку) Игорь Клеин, внешний облик фонтана не изменится.

— Отремонтируют внутренние конструкции. Верхняя часть, где стоят девушек, будут перепаиваться. Были моменты, когда у них фигур просто отваливались руки, — рассказал Игорь Клеин.

Он отметил, что конструкция не ремонтировалась уже много лет. Кроме того, у чиновников возникло подозрение, что ее собирали наспех и непрофессионально.

Сегодня на аппаратном совещании замглавы города Сергей Авдеев отчитался, о ходе реконструкции Кировки. Помимо фонтана приведут в порядок детскую школу искусств, подиум, а также обновят тротуарную плитку.

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