Затопило машины и двор поплыл: на Курган обрушился сильный ливень

20 Июль 2020 2020-07-20T14:47:56+03:00

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Сегодня, 20 июля, в Кургане начался сильный ливень, который не пройдет для горожан бесследно. В соцсетях уже выкладывают видео и фото стихии, обрушившейся на город.

Ливень в Кургане.

На кадрах видно, что после дождя улицы превратились в реки, а где-то даже автомобили пошли на дно.

Очевидцы говорят, что под мостом перед Гиперсити затопило 2 машины. Фото: vk.com/kurgan

Утром в МЧС Курганской области предупреждали жителей о надвигающейся непогоде. Синоптики прогнозировали сильный дождь, грозы и град в отдельных районах региона, а также порывистый ветер со скоростью до 21 м/с.

Фото: vk.com/kurgan

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ИСТОЧНИК KP.RU