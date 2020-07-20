Затопило машины и двор поплыл: на Курган обрушился сильный ливень
Сегодня, 20 июля, в Кургане начался сильный ливень, который не пройдет для горожан бесследно. В соцсетях уже выкладывают видео и фото стихии, обрушившейся на город.
Ливень в Кургане.
На кадрах видно, что после дождя улицы превратились в реки, а где-то даже автомобили пошли на дно.
Очевидцы говорят, что под мостом перед Гиперсити затопило 2 машины. Фото: vk.com/kurgan
Утром в МЧС Курганской области предупреждали жителей о надвигающейся непогоде. Синоптики прогнозировали сильный дождь, грозы и град в отдельных районах региона, а также порывистый ветер со скоростью до 21 м/с.
Фото: vk.com/kurgan
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ИСТОЧНИК KP.RU