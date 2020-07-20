Ливни, град и шквалистый ветер: в Челябинской области продлили штормовое предупреждение

20 Июль 2020 2020-07-20T15:59:39+03:00

В ветреную погоду следует соблюдать меры пожарной безопасности и быть осторожными с огнем. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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В Челябинской области продлили штормовое предупреждение. По сообщению синоптиков, в ночное время суток 21 июля в отдельных районах Южного Урала сохраняются грозы, град, ливни и шквалистое усиление ветра до 27 м/c.

В МЧС предупредили, что во время усиления ветра не рекомендуется выходить из дома. А если же град застал вас на улице, то следует найти укрытие в подъездах зданий. Также ни в коем случае не прячьтесь около стен домов. Такие же меры предостережения относятся и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям.

Напомним, в Челябинской области в минувшие выходные на смену аномальной жаре пришли ливни, град и сильный ветер. Погода начала меняться в субботу, 18 июля. Изначально сообщение о штормовом предупреждении появилось 19 июля. Однако позже его продлили до 20 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU