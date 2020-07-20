В Зауралье осудили двух браконьеров из Челябинской области

20 Июль 2020 2020-07-20T16:46:56+03:00

У браконьеров конфисковали оружие и автомобиль, на котором они вели незаконную охоту Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Зауралье осудили двух жителей Челябинской области за незаконную охоту. По данным следствия, мужчины убили из ружья одну косулю на территории Петропавловского охотхозяйства и погрузили тело животного в автомобиль Toyota. Однако добычу свою они увезти домой не смогли. На дороге по пути в Челябинск их встретил наряд ДПС. Они потребовали браконьерам остановиться, однако те отказались и попытались скрыться. Правда побег не увенчался успехом — злоумышленников настигли полицейские в соседнем регионе.

— При обыске в салоне автомобиля полицейские обнаружили доказательства противоправной деятельности: тушу косули, гладкоствольное ружьё 12 калибра, патроны, гильзы, нож, следы крови, перчатки, фонарь. Материальный ущерб составил 40 000 рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Курганской области.

Все улики и факты говорили о причастности охотников к преступлению. В итоге, Катайский районный суд признал их виновными по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). Мужчины получили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с лишением заниматься деятельностью, связанной с любительской и спортивной охотой на 2 года (назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев каждому). Также у браконьеров конфисковали ружье и автомобиль, на котором они ездили во время незаконной охоты.

Как сообщили в УМВД РФ по Курганской области, приговор уже вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU