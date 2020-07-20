2020-07-20T19:13:45+03:00
Общество

ВТБ Лизинг предлагает приобрести Mercedes-Benz со скидкой до 20%

Оставить заявку на транспорт и получить расчет платежей по лизингу можно в режиме онлайн
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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В рамках совместной акции с официальным дистрибьютором АО «Мерседес-Бенц РУС» ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) предлагает клиентам увеличенные скидки на приобретение автомобилей марки. Машины S-Класса в кузове V/X222 и C/A 217 доступны с выгодой от 20%, модели GLE и GLS - от 6%. Оставить заявку на транспорт и получить расчет платежей по лизингу можно в режиме онлайн. Предложение действует до конца 2020 г.

При покупке в лизинг седана Mercedes-Benz S-Класс стоимостью от 8 230 000 рублей итоговая экономия за счет скидки и налоговых преференций может составить около 2,5 млн рублей. Для кроссовера GLE (V/C 167) скидка в размере 6% предоставляется на автомобили, выпущенные в США начиная с мая 2020 года или в России не ранее июля этого года. При покупке в лизинг этой модели стоимостью 5 240 000 рублей выгода может составить более 1,9 млн рублей.

При приобретении кроссовера GLS (X167) с датой производства, начиная с 01.07.2020 для машин, выпущенных в США, и с 01.09.2020 для автомобилей локального производства, клиенты также получат скидку в размере 6%. Таким образом, при лизинге этой модели стоимостью 7 990 000 рублей есть возможность сэкономить более 2,9 млн рублей.

«Сегодня большинство дилерских центров и станций техобслуживания в России возобновили свою работу. Шоу-румы вновь открыты для посещения, и клиенты могут вернуться к привычному способу выбора автомобиля. Мы уделяем большое внимание сотрудничеству с автодилерами и рады представить новое выгодное предложение на модели Mercedes-Benz. Надеемся, что наши клиенты по достоинству оценят все выгоды специальных условий в сочетании с преимуществами лизинга", - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

Лизинговый контракт заключается на простых и выгодных условиях, решение по сделке принимается в течение 1-2 дней. По окончании срока лизинга возможен выкуп автомобиля на физическое лицо. Лизинговая компания окажет помощь со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, приобретая машину в лизинг, клиент получает готовое к эксплуатации транспортное средство.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

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