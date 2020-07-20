В центре Челябинска из-за коммунальной аварии появился фонтан высотою в несколько метров

20 Июль 2020 2020-07-20T19:00:31+03:00

Не исключено, что фонтан с кипятком нанес ущерб рядом стоящим машинам. Фото: vk.com / «Советский Округ №2, Челябинск».

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В Челябинске возле дома на улице Свободы, 88, произошла коммунальная авария. Из-за неизвестной поломки в земле образовалась дыра, из которой вверх на несколько метров била горячая вода. Фотографиями происшествия поделились в соцсетях.

— У нас проблемка образовалась во дворе Свободы 88. Порыв на водоводе. «Забирайте свои машины, у кого они стоят во дворе», — говорится в посте группы «Советский Округ №2, Челябинск».

Как рассказали в администрации Челябинска, произошел порыв теплотрассы. Ремонтная бригада уже устранила все последствия. Отметим, что авария никак не повлияла на потребителей, так как тепло в ближайшие дома не подается.

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ИСТОЧНИК KP.RU