Погода в Челябинске на 21 июля 2020: думай о солнце — смотри на Луну
Сегодня многие из нас смотрят на солнце, чтобы понять, каких сюрпризов ждать от природы. Однако нынешней ночью пристальнее вглядитесь в Луну. Именно 21 июля 1969 года человек в первый раз ступил на поверхность этого небесного тела. Это был американец Нил Армстронг. А мы расскажем, какой будет погода в Челябинске во вторник, 21 июля 2020 года.
По данным Челябинского гидрометцентра, в областном центре +17…+19 градусов. Возможен дождь, местами сильный, с грозой и градом.
Днем в Челябинске + 23...+25 градусов. Синоптики обещают кратковременный дождь, с грозой и градом.
Вероятность осадков, хотя и кратковременных, вообще сохраняется на ближайшие дни. А температура воздуха выше +30 не поднимется до конца этой недели.
Режим неблагоприятных метеоусловий в городе снят.
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ИСТОЧНИК KP.RU