2020-07-20T19:36:40+03:00
Общество

«От грохота балкон даже трясется»: челябинцы испугались наступающей бури

Жители города поделились впечатлениями от разразившейся непогоды
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Даже животные чувствуют страх перед непогодой. Фото: КП-Челябинск Екатерина ПарфеноваДаже животные чувствуют страх перед непогодой. Фото: КП-Челябинск Екатерина Парфенова
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В Челябинске вечером, 20 июля, стало темно как ночью из-за надвигающийся бури. Ветер настолько усилился, что шелест веток деревьев стал слышен даже на самых верхних этажах домов. А в некоторых частях города обстановку нагнетают раскаты грома, которые слышны издалека.

— У меня от грохота даже балкон трясется. Я даже окна закрыла, но гром все равно слышно. Реально очень страшно, — рассказала читательница «КП-Челябинск».

— Сейчас громыхнуло, и тут же мигом сработали сигнализации у нескольких автомобилей. Но небо перед бурей, конечно, завораживает, —поделился впечатлениями пользователь соцсетей Владимир Лебедев.

— Сейчас это благоприятная погода, — написала Лилия Валеева в группе ВК «Комсомольская правда — Челябинск».

Напомним, ранее МЧС сообщило о продлении штормового предупреждения в Челябинской области. Стало известно, что в некоторых частях региона ожидаются ливни, бури и шквалистое усиление ветра до 27 м/c. Кстати, в Златоусте на момент написания новости уже идет град.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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