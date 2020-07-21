2020-07-21T09:51:02+03:00
Общество

Клиенты Tele2 могут купить SIM-карты на Wildberries

Мобильный оператор Tele2 запустил дистрибуцию SIM-карт в крупнейшем российском онлайн-ретейлере Wildberries. Проект стартовал с продаж в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге
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Фото: пресс-служба Теле2Фото: пресс-служба Теле2
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Во время шопинга на Wildberries клиенты могут вместе с другими товарами приобрести самые популярные тарифы Tele2 со скидкой до 34%.

Во время пандемии Tele2 сфокусировалась на развитии цифровых каналов подключения клиентов. В Московском регионе число заказов SIM-карт с доставкой на сайте оператора выросло на 30% год к году и на 80% по сравнению с докарантинным периодом – началом марта 2020 года.С выходом на популярную онлайн-площадку Tele2 расширяет присутствие в цифровых каналах дистрибуции и обеспечивает качественные подключения. Приобретая смартфон или планшет на Wildberries, клиент может сразу выбрать один из самых востребованных тарифов Tele2 по выгодной цене – всего за 198 рублей.

Запуск продаж Tele2 на Wildberries стартовал с четырех городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Екатеринбурга.Еженедельно к проекту присоединяются новые регионы, а уже к концу июля комплекты для подключения к Tele2 появятся на площадке онлайн-ретейлера по всей России. Активировать SIM-карту можно самостоятельно с помощью мобильного приложения «Мой Tele2».

Для заказа в Московском регионе клиентам доступны карты с самыми востребованными тарифами «Мой онлайн» и «Везде онлайн».При их покупке за 198 рублей клиент получает на баланс телефона 300 рублей. Представленные на Wildberries тарифы ориентированы на разные потребности клиентов в цифровых услугах: «Мой онлайн» включает 15 Гб интернет-трафика, а более тяжелый «Везде онлайн»– 40 Гб. Помимо бесплатного доступа к соцсетям и мессенджерам, клиентам доступны инновационные услуги – несгораемые остатки, возможность делиться гигабайтами по всей стране и «SOS-пакет».

Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:

«В условиях пандемии мы сделали ставку на развитие онлайн-каналов продаж: вывод подключений на Wildberries обусловлен тем, что здесь клиент может одновременно заказать товары из разных категорий, и телеком-продукты не должны быть исключением. Мы готовы присутствовать везде, где клиенту удобно покупать.По нашему мнению, продажи на крупнейшей онлайн-площадке гарантируют качественные подключения, поскольку клиент часто добавляет SIM-карту в корзину в комплекте со смартфоном. При этом современные клиенты привыкли к возможности получать карты здесь и сейчас, поэтому мы с партнером должны были организовать максимально быструю доставку. Tele2 отладила логистические процессы таким образом, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов и гарантировать высокое качество сервиса».

Материал предоставлен компанией Tele2

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