2020-07-21T13:50:33+03:00
Общество

РЖД запустила поезд Челябинск — Новороссийск, отмененный из-за коронавируса

В какие дни можно отправиться на юг [расписание]
Валентина ВАГАНОВА
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В ЮУЖД отмечают, в поездах все тщательно обрабатывается. Южноуральцы могут отправиться на море, не боясь заразиться коронавирусом.В ЮУЖД отмечают, в поездах все тщательно обрабатывается. Южноуральцы могут отправиться на море, не боясь заразиться коронавирусом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 26 июля поезд ЧелябинскНовороссийск возобновляет движение. Напомним, популярное южное направление было закрыто из-за пандемии.

— Отправляться со станции Челябинск поезд будет в 08:19 (время местное) с 26 по 30 июля и с 1 по 31 августа (кроме 3 августа) по нечетным числам. Обратно из Новороссийска поезд будет отправляться в 18:45 с 28 июля, 1 по 31 августа (кроме 5 августа) по нечетным числам, а также 2 сентября, — рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Возобновлена работа и других южных маршрутов, например, Челябинск — Адлер.

В поезде до Новороссийска предусмотрены вагоны разных классов, а также места для маломобильных пассажиров и их сопровождающих. Есть мужские и женские купе. Доступна перевозка домашних животных без сопровождения владельцами, имеется багажное купе.

Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте РЖД, в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

В пресс-службе ЮУЖД отметили, что в поездах дальнего следования принимаются меры для безопасной перевозки пассажиров в пандемию. Вагоны дезинфицируются в депо, затем, во время поездки, четыре раза в сутки проводится уборка. Под крышей вагона стоят ультрафиолетовые лампы, обеззараживающие воздух.

Постельные принадлежности также дезинфицируются. Пассажирам два раза в день измеряют температура, можно приобрести у проводника маски и перчатки. Если кто-то почувствует недомогание, на ближайшей станции к нему пригласят медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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