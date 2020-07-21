2020-07-21T15:25:09+03:00
Общество

За качество дорог Челябинской области будет отвечать новый начальник

Его стаж работы в сфере дорожного хозяйства составляет более 16 лет
Рустам ЯХИН
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Сергея Бойко (на фото справа) уже официально представили коллективу ФКУ Упрдор «Южный Урал». Фото: ФКУ Упрдор «Южный УралСергея Бойко (на фото справа) уже официально представили коллективу ФКУ Упрдор «Южный Урал». Фото: ФКУ Упрдор «Южный Урал
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На должность начальника управления ФКУ Упрдор «Южный Урал» был назначен Сергей Бойко. Теперь он будет отвечать за качество дорог в Челябинской области. О кадровом изменении стало известно 21 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ.

— Сергей Александрович назначен на должность начальника управления с 21 июля текущего года приказом Федерального дорожного агентства от 20 июля 2020 года, — рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» о назначении Бойко.

Сергей Бойко родился 31 декабря 1979 года в городе Армавире Краснодарского края. В 2011 году он окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов», а в 2012 завершил обучение в Воронежском государственном архитектурно-строительным университете по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Также в 2018 году окончил аспирантуру в Воронежском государственном техническом университете по специальности «Техника и технологии строительства»

У Сергея Бойко уже есть опыт в сфере дорожного хозяйства — общий стаж работы составляет более 16 лет. Известно, что он занимал руководящие должности в ФКУ Упрдор «Черноземье», ФКУ Упрдор «Москва-Харьков» и ФКУ «Росдормониторинг».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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