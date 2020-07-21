2020-07-21T16:36:20+03:00
Общество

«Маслянистые пятна на воде возле конгресс-холла»: в челябинский Миасс смывает нефтепродукты

Горожане пожаловались на загрязнение реки
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Горожане заметили подозрительные пятна возле конгресс-холла. Фото: Юрий ЛатышевГорожане заметили подозрительные пятна возле конгресс-холла. Фото: Юрий Латышев
Изменить размер текста:

Челябинцы заметили, что после ливня на реке Миасс появились подозрительные маслянистые пятна в районе недостроенного конгресс-холла. Горожане пожаловались на загрязнение водоема в министерство экологии.

— Мы оперативно направили инспекторов зафиксировать наличие разлива веществ в этом районе и установить возможные причины. По опыту скажу, что одной из возможных причин является поверхностный смыв нефтепродуктов с городских дорог после проливных дождей, — рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков в телеграм-канале.

Чтобы не допустить повторного загрязнения реки, министерство экологии уведомило мэрию Челябинска о необходимости отведения ливневых стоков от водных объектов, с последующий очисткой.

Виталий Безруков отметил, что такая ситуация может произойти в любом городе мира.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Разовая подработка для парней. Интересные условия, достойная оплата»: в Челябинске инвалид заплатил незнакомцам, чтобы искупаться в водоеме
Погода в Челябинске на 22 июля 2020: повторится ли в городе мощный ливень
Жители Челябинской области и Екатеринбурга смогут ездить в нацпарк «Таганай» на автобусе
«Маслянистые пятна на воде возле конгресс-холла»: в челябинский Миасс смывает нефтепродукты
За качество дорог Челябинской области будет отвечать новый начальник
В Челябинском госуниверситете рассказали, когда закроют ботанический сад от посторонних
Печальная статистика: в Челябинской области 2-летний ребенок, который выпал из окна, находится в тяжелом состоянии
«Жильцов бьет током»: в Челябинской области жилой дом затопило во время ливня
В Варне у Алексея Текслера попросили новую мебель
Новые пандусы в центре Челябинска будут работать строго по графику
РЖД запустила поезд Челябинск — Новороссийск, отмененный из-за коронавируса
На Челябинскую область снова обрушатся гроза и ливень
Девятилетняя школьница умерла при пожаре в Челябинской области
Андрей Малахов на всю страну заявил, что бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов виновен в ДТП