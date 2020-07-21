«Маслянистые пятна на воде возле конгресс-холла»: в челябинский Миасс смывает нефтепродукты
Челябинцы заметили, что после ливня на реке Миасс появились подозрительные маслянистые пятна в районе недостроенного конгресс-холла. Горожане пожаловались на загрязнение водоема в министерство экологии.
— Мы оперативно направили инспекторов зафиксировать наличие разлива веществ в этом районе и установить возможные причины. По опыту скажу, что одной из возможных причин является поверхностный смыв нефтепродуктов с городских дорог после проливных дождей, — рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков в телеграм-канале.
Чтобы не допустить повторного загрязнения реки, министерство экологии уведомило мэрию Челябинска о необходимости отведения ливневых стоков от водных объектов, с последующий очисткой.
Виталий Безруков отметил, что такая ситуация может произойти в любом городе мира.
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ИСТОЧНИК KP.RU