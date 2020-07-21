2020-07-21T15:50:58+03:00
Общество

Жители Челябинской области и Екатеринбурга смогут ездить в нацпарк «Таганай» на автобусе

Публикуем расписание и маршрут
Елизавета ЗАДОРИНА
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Фото: pravmin74.ruФото: pravmin74.ru
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В нацпарк «Таганай» будут привлекать туристов из соседней Свердловской области. Для этого сделали специальный маршрут из Екатеринбурга до Центральной усадьбы. Не забыли и о южноуральцах. Автобус будет заезжать в Касли, Кыштым, Карабаш и Миасс.

Отправление автобуса из Екатеринбурга — в 16:55, прибытие на «Таганай» в 21:53. Обратно — в 6:45 и уже в 11:00 будет в Екатеринбурге. Маршрут подойдет для туристов, которые захотят приехать с ночевкой на один или два дня.

— Так что, переночевав в гостевых домах, гости с утра могут выходить на маршрут, — рассказал директор нацпарка Алексей Яковлев.

Билеты на автобус 878-го маршрута Екатеринбург-Златоуст уже можно купить на сайте компании PROBUS. В нацпарке сообщили, что готовы к сотрудничеству с другими перевозчиками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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