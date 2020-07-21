Погода в Челябинске на 22 июля 2020: повторится ли в городе мощный ливень

21 Июль 2020 2020-07-21T16:19:56+03:00

Какой будет погода в Челябинске 22 июля 2020 года

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После ночного ливня, растянувшегося на пару часов, Челябинск ждет короткая передышка. Синоптики говорят, что в ночь на среду и в среду осадков в городе не будет. Дожди вернутся в ночь на четверг. А пока рассказываем о том, какой будет погода в Челябинске 22 июля 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на среду всего +14…+16 градусов. Днем уже +25...+27. В городе будет облачно, а отдельные порывы ветра могут достигнуть 13 метров в секунду. Тем не менее, режим «черного неба» в Челябинске продлен до вечера 22 июля.

Среда, по данным синоптиков, будет самым теплым днем из оставшихся на этой неделе. Дальше столбик термометра не поднимется выше +25 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU