«Разовая подработка для парней. Интересные условия, достойная оплата»: в Челябинске инвалид заплатил незнакомцам, чтобы искупаться в водоеме

21 Июль 2020 2020-07-21T17:00:32+03:00

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В Челябинске 31-летний инвалид Николай Ольховский написал пост в соцсетях с предложением о подработке для парней. Мужчина прикован к инвалидной коляске и страдает спинальной мышечной атрофией Кюгельберга-Веландера, поэтому он не может самостоятельно купаться в озерах или бассейнах. Для таких водных процедур ему нужны помощники в составе трех человек.

— Описание вакансии: 17, 18 или 19 июля мы едем на Шершневский пляж. Там вы располагаетесь недалеко от меня. Купаетесь, загораете, отдыхаете. Примерно раз в час я прошу вас занести меня в воду и через 20 минут вынести обратно. На пляже находимся примерно с 14:00 до 19:00. Оплата - 500 рублей в день — написал Николай Ольховский в соцсетях.

Вскоре на предложение о работе откликнулись трое парней. В субботу они отправились к Шершневскому водохранилищу, где помогли Николаю Ольховскому искупаться. Сам инвалид признался, что такие вылазки на пляж для него представляют серьёзные затруднения.

—В прошлый раз мы ездили на пляж со своей девушкой и ей приходилось бегать по пляжу и просить мужчин занести меня в воду, а потом вынести. Но люди ведь не для этого там находятся, они приехали отдохнуть, выпить. Мне не хочется их отвлекать своими просьбами, — рассказал Николай Ольховский журналистам «Хороших новостей», — поэтому если у инвалида нет друзей или семьи, члены которой помогли бы ему искупаться в озере, ему приходится довольствоваться домашней ванной. Насколько я знаю, оборудованных бассейнов для инвалидов-колясочников в Челябинске нет.

Отметим, что в Челябинске действительно нет бассейнов, которые предназначены для купания маломобильных групп. Как сообщили «Хорошим новостям» в региональном министерстве по физической культуре и спорту, один из них должен появится в следующем году в бассейне «Строитель». Там готовят ванну, оборудованную специальным спусковым креслом, чтобы опускать маломобильных граждан в воду.

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ИСТОЧНИК KP.RU