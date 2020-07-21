«Не смог заработать на букет»: в Челябинске неизвестный сорвал с клумбы цветы, чтобы сделать подарок своей женщине

21 Июль 2020 2020-07-21T17:51:00+03:00

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Чего только мужчина не сделает ради своей любимой женщины. Одни готовы идти сквозь огонь и воду, чтобы угодить возлюбленной. А другие ищут обходные пути, проявляя изобретательность, находчивость и смекалку. Как это, например, сделал один незнакомец, который сорвал цветы с клумбы в Ленинском районе Челябинска, чтобы из них сделать букет. Его действие попало на записи камеры видеонаблюдения, которые вскоре опубликовали в группе ВК «ЛенСовет74.Новости Ленинского района г.Челябинск».

— Своими силами стараемся, украшаем территорию у дома Гагарина, 66, а мужчина пришёл и сорвал [с корнями цветы], ушел, — говорится в сообщении группы в соцсетях.

— Да уж. Пардоньте его. Сильно, видимо, косякнул, — пошутила в комментариях под постом пользователь Елена Мальцева

— Кризис в стране. Не смог заработать на букет видать, — добавила также подписчик Наталья Савиных.

Понравился ли самодельный букет даме, который он предназначался, неизвестно. Однако теперь любителя срывать цветы с клумб, скорее всего, ждет серьезный разговор с жителями дома Гагарина, 66. Ведь его лицо засняли камеры видеонаблюдения.

Незнакомец срывает цветы с клумб, чтобы сделать букет.

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ИСТОЧНИК KP.RU