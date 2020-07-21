«Работайте либо увольняйтесь»: челябинским врачам, чье медучреждение отдают под ковидных больных, выдвинули ультиматум
В Челябинске здание перинатального центра на улице Тимирязева станет медучреждением, в котором будут лечить больных коронавирусом. Сейчас там уже вовсю идет подготовка к приезду инфицированных пациентов: доставка медикаментов и необходимого оборудования, а также обучение персонала.
Вместе с тем появилась информация, что медикам и врачам перинатального центра, которые не согласны с изменениями, выдвинули ультиматум — увольнение по собственному желанию или продолжение работы в новых условиях. Причем каких-либо других путей решения, по словам сотрудников медучреждения, не было представлено.
В пресс-службе регионального минздрава информацию опровергли. Там рассказали, что врачам, не желающим работать с больными коронавирусом, предложили альтернативу. Они могут перейти в медучреждение на Воровского, которое дублирует отделения Тимирязева.
—О принудительных увольнениях речи быть не может, тем более, что каждый медработник — это, поистине, ценный кадр, — добавили в пресс-службе регионального минздрава.
Отметим, что на утро 21 июля зарегистрировано 138 новых случаев заражения COVID-19. Всего в регионе коронавирусом заболели 10495 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU