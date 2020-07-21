В Челябинской области на территории озера Тургояк отменили режим ЧС из-за лесных пожаров

21 Июль 2020 2020-07-21T19:32:41+03:00

Пожары возле озера Тургояк были уже потушены. Фото: МКУ «Управление ГОЧС» г. Миасс

Этому также поспособствовали дожди, которые обрушились на Южный Урал

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В Челябинской области в Миассе отменили режим ЧС, который был введен из-за лесных пожаров. Как рассказали в МКУ «Управление ГОЧС», возгорание в Тургоякском лесничестве было ликвидировано днем 21 июля.

— Площадь пожара составила порядка 120 Га. В ликвидации возгорания было задействовано порядка 130 единиц личного состава и 30 единиц техники, — сообщили в пресс-службе.

Однако в местности возле озера Тургояк все еще действует особый противопожарный режим. Там ежедневно выполняют свои работы контрольные группы в составе 15 человек. Они патрулируют территорию и составляют протоколы на нарушителей.

Отметим, что сейчас запрещен любой палаточный отдых возле Тургояка. Однако ограничения не распространяются на территории баз отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU