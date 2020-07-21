В Челябинской области на территории озера Тургояк отменили режим ЧС из-за лесных пожаров
В Челябинской области в Миассе отменили режим ЧС, который был введен из-за лесных пожаров. Как рассказали в МКУ «Управление ГОЧС», возгорание в Тургоякском лесничестве было ликвидировано днем 21 июля.
— Площадь пожара составила порядка 120 Га. В ликвидации возгорания было задействовано порядка 130 единиц личного состава и 30 единиц техники, — сообщили в пресс-службе.
Однако в местности возле озера Тургояк все еще действует особый противопожарный режим. Там ежедневно выполняют свои работы контрольные группы в составе 15 человек. Они патрулируют территорию и составляют протоколы на нарушителей.
Отметим, что сейчас запрещен любой палаточный отдых возле Тургояка. Однако ограничения не распространяются на территории баз отдыха.
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ИСТОЧНИК KP.RU