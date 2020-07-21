Унесло ветром от берега на матрасе: в Челябинской области чуть не утонули женщина с трехлетним ребенком

21 Июль 2020 2020-07-21T20:10:57+03:00

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В Челябинской области чуть не произошла трагедия, которая бы унесла жизни двух человек. Женщина с трехлетним ребенком отдыхали на озере Теренкуль. Они плавали в воде на надувном матрасе. Затем подул сильный ветер, который унес их далеко от берега. Если бы порыв усилился, то резиновое изделие бы обязательно опрокинулось. Трагедии удалось избежать лишь благодаря рыболовам, который оказались неподалеку. Они забрали к себе на лодку женщину и ее ребенка.

Как сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области, похожий случай произошел 11 июля на озере Тургояк. Там также из-за ветра на середине водоема оказались девять человек. Им на помощь пришли спасатели Миасского и Мобильного отряда, которые в этот момент находились рядом.

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ИСТОЧНИК KP.RU