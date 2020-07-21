Слетели с обочины после аварии: в Челябинской области столкнулись автовоз, легковушка и ПАЗ
На трассе Курган-Челябинск произошло крупное ДТП с участием автовоза, иномарки и ПАЗика. После столкновения они все слетели на обочину. Автовоз перевозил иномарки, которые тоже были повреждены. Очевидцы также разглядели автомобили Volkswagen, Toyota и Mercedes. Фотографиями происшествия поделились читатели КП-Челябинск.
— Иномарка, которая попала в аварию просто в хлам. Похоже, машины шли колонной, потому что рядом стоит ещё один автовоз. Скорых не видно, — сообщил один из очевидцев последствий аварий.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
Фото: Читатель КП-Челябинск
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU