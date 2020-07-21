Слетели с обочины после аварии: в Челябинской области столкнулись автовоз, легковушка и ПАЗ

21 Июль 2020 2020-07-21T21:30:54+03:00

Очевидцы сообщают, что машин скорой помощи на месте происшествия не было. Фото: Читатель КП-Челябинск

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На трассе Курган-Челябинск произошло крупное ДТП с участием автовоза, иномарки и ПАЗика. После столкновения они все слетели на обочину. Автовоз перевозил иномарки, которые тоже были повреждены. Очевидцы также разглядели автомобили Volkswagen, Toyota и Mercedes. Фотографиями происшествия поделились читатели КП-Челябинск.

— Иномарка, которая попала в аварию просто в хлам. Похоже, машины шли колонной, потому что рядом стоит ещё один автовоз. Скорых не видно, — сообщил один из очевидцев последствий аварий.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: Читатель КП-Челябинск

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ИСТОЧНИК KP.RU