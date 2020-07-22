2020-07-22T07:17:54+03:00
Общество

В Челябинской области завели уголовное дело на подростков, которые разобрали железнодорожные пути

Ущерб оценили в 77 тыс. рублей
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Подростки разбирали пути в течение двух днейПодростки разбирали пути в течение двух днейФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В Увельском районе полиция задержала четверых подростков в возрасте от 15 до 19 лет, которые разобрали недействующие железнодорожные пути.

Молодые люди признались, что в течение двух дней откручивали железные детали, а потом продали болты, гайки и шайбы. Ущерб в 77 тыс. рублей, нанесенный предприятию, полностью возместили.

— По данному факту следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Максимальная санкция указанной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет, — рассказали в пресс-службе МВД Челябинской области.

Подросткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зажали клюв и дергали за перья»: в Челябинском зоопарке посетители издевались над пеликаном
Главное не конечные цифры, а реальные дела: общественники об инвентаризации деревьев в Челябинске
В Челябинске посреди дороги горит автомобиль
Третий раз в Челябинске стартует конкурс экологических инициатив «Эко-Протектор»
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 22 июля 2020 года: за день 4 смерти
Житель Челябинской области обчистил ювелирный отдел в торговом центре
Женщина попала под колеса, переходя дорогу к трамваю в центре Челябинска
Лесные пожары на озере Тургояк привлекли внимание Генпрокуратуры
Водитель Porsche Cayenne уронил бетонной столб на «Ниву» в Челябинске
В Челябинской области завели уголовное дело на подростков, которые разобрали железнодорожные пути
В центре Челябинска украсили стену портретом Цоя
Слетели с обочины после аварии: в Челябинской области столкнулись автовоз, легковушка и ПАЗ