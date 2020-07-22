В Челябинской области завели уголовное дело на подростков, которые разобрали железнодорожные пути

22 Июль 2020 2020-07-22T07:17:54+03:00

Подростки разбирали пути в течение двух дней Фото: Тимур ХАНОВ

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В Увельском районе полиция задержала четверых подростков в возрасте от 15 до 19 лет, которые разобрали недействующие железнодорожные пути.

Молодые люди признались, что в течение двух дней откручивали железные детали, а потом продали болты, гайки и шайбы. Ущерб в 77 тыс. рублей, нанесенный предприятию, полностью возместили.

— По данному факту следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Максимальная санкция указанной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет, — рассказали в пресс-службе МВД Челябинской области.

Подросткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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ИСТОЧНИК KP.RU