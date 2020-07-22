2020-07-22T07:39:37+03:00
Происшествия

Водитель Porsche Cayenne уронил бетонной столб на «Ниву» в Челябинске

Молодой водитель часто нарушает ПДД
Ирина ФАДЮШИНА
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Авария произошла в девятом часу вечера. Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.comАвария произошла в девятом часу вечера. Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com
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22-летний водитель премиальной иномарки устроил аварию по принципу домино. Молодой человек не справился с управлением и влетел в фонарный столб. Бетонная опора рухнула прямо на проезжавшую мимо «Ниву».

ДТП произошло на улице Стахановцев в Ленинском районе накануне вечером.

Водителю и пассажиру «Нивы» удалось выбраться самостоятельно. Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com

Водителю и пассажиру «Нивы» удалось выбраться самостоятельно. Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com

— Водитель автомобиля Porsche неоднократно отстранялся сотрудниками ГИБДД за управление транспортным средством без водительского удостоверения, а так же за отказ от прохождения процедуры освидетельствования на состояния опьянения, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Виновник ДТП получил травы. О состоянии водителя и пассажиров отечественной легковушки не сообщается. По словам очевидцев, это была семейная пара, им удалось выбраться самостоятельно.

Ремонт Cayenne обойдется очень дорого. Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com

Ремонт Cayenne обойдется очень дорого. Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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