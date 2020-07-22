2020-07-22T08:20:29+03:00
Происшествия

Женщина попала под колеса, переходя дорогу к трамваю в центре Челябинска

На этом участке пассажиры заходят и выходят прямо на проезжей части
Ирина ФАДЮШИНА
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Остановка тут даже не обозначена. Кто знает, тот поймет. Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.comОстановка тут даже не обозначена. Кто знает, тот поймет. Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com
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39-летняя женщина попала под колеса, переходя дорогу к трамваю. Авария произошла накануне около 18:15 на пересечении улиц Труда и Пушкина.

— 43-летний водитель Renault наезд на женщину-пешехода, переходившую проезжую часть справа налево в зоне остановочного комплекса к подъезжающему трамваю, сообщили в ГИБДД города.

Женщина получила травмы. Трамвайные остановки, где высадка и посадка пассажиров происходит прямо на проезжей части, уже становились объектом критики челябинского урбаниста.

— В центре Челябинска много опасных остановок трамвая. Люди просто выходят на дорогу под машины. Это бред и средневековье. Давайте так: подобные остановки не имеют права на существование, так же как и, допустим, открытый люк на автодороге, — писал Лев Владов.

Активист даже предлагал решение проблемы.

Фото: Челябинский урбанист/vk.com

Фото: Челябинский урбанист/vk.com

Такие остановки не только опасны. Отсутствие с специальной платформы (не говоря уже о низкопольных трамваях) создает большие сложности для пожилых и маломобильных людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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