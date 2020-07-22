Житель Челябинской области обчистил ювелирный отдел в торговом центре
В одном из торговых центров Златоуста мужчина украл золотые украшения на сумму 100 тысяч рублей. Мужчина разбил витрину молотком, забрал лоток с золотыми украшениями и скрылся.
Благодаря камерам наблюдения полицейские смогли найти преступника. Им оказался неработающий 32-летний житель Миасса, уже имевший судимость. Украшения он успел сдать в ломбард, а вырученные деньги потратить.
Мужчину поместили в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Золотого вора может ожидать лишение свободы сроком до четырех лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU