2020-07-22T10:25:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 22 июля 2020 года: за день 4 смерти

Публикуем последние данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области
Ангелина ЗАКИРОВА
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Количество зараженных коронавирусом на утро 22 июляКоличество зараженных коронавирусом на утро 22 июляФото: Валентина ВАГАНОВА
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Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 22 июля зарегистрировали 133 новых случая. Всего 10628 южноуральцев заболели новой инфекцией, 3653 из них находятся под наблюдением врачей.

Коронавирус в Челябинской области. Последние новости на утро 22 июля

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За сутки из больниц выписали еще 113 человека. В регионе уже 6707 пациентов переболели COVID-19.

За прошедший день погибло четверо заболевших. 74-летняя пациентка умерла от коронавируса, у остальных были тяжелые хронические заболевания:

— пациентка, 57 лет:сахарный диабет, атеросклеротическая болезнь;

— пациентка, 57 лет: сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, аорты;

— пациентка, 73 года: атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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