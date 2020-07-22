Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 22 июля 2020 года: за день 4 смерти
Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 22 июля зарегистрировали 133 новых случая. Всего 10628 южноуральцев заболели новой инфекцией, 3653 из них находятся под наблюдением врачей.
Коронавирус в Челябинской области. Последние новости на утро 22 июля
За сутки из больниц выписали еще 113 человека. В регионе уже 6707 пациентов переболели COVID-19.
За прошедший день погибло четверо заболевших. 74-летняя пациентка умерла от коронавируса, у остальных были тяжелые хронические заболевания:
— пациентка, 57 лет:сахарный диабет, атеросклеротическая болезнь;
— пациентка, 57 лет: сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, аорты;
— пациентка, 73 года: атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь.
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ИСТОЧНИК KP.RU