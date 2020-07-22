В Челябинске посреди дороги горит автомобиль

22 Июль 2020 2020-07-22T10:21:17+03:00

Пожарные уже работают на месте

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В Челябинске на Свердловском тракте, 18а возле городской ветлечебницы загорелся автомобиль. Очевидцы сняли на телефон полыхающую машину и выложили в соцсети.

— Перед ветлечебницей в сторону города горит газель. Пожарные в пути, — пишет автор фото.

В нескольких метрах от пламени стоит мужчина, похоже, это хозяин «Газели». Фото: vk.com/cheltr74

На кадрах видно, что автомобиль, охваченный пламенем стоит у края дороги, от пожара поднимается черный дым, а на соседней полосе уже выстроилась очередь из авто, которые объезжают «Газель». В нескольких метрах от огня стоит мужчина, похоже, это хозяин машин, который отошел на безопасное расстояние.

Как сообщили в МЧС города, на месте работает одна единица техники. Погибших и пострадавших нет.

Свидетели говорят, что пожарные приехали на пепелище.

— Уже сгорела полностью, тушить нечего было, — пишет пользователь в комментариях под фото.

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ИСТОЧНИК KP.RU