В газовом цехе челябинского завода умер рабочий

22 Июль 2020 2020-07-22T10:32:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На Челябинском металлургическом комбинате умер рабочий. Его тело обнаружили накануне вечером.

— В газовом цехе без признаков жизни был обнаружен работник газоочистки. Создана комиссия, причины смерти устанавливаются, — прокомментировали КП-Челябинск на предприятия.

Начал проверку и следственный комитет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU