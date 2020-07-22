2020-07-22T10:32:09+03:00
Происшествия

В газовом цехе челябинского завода умер рабочий

Обстоятельства выясняет комиссия
Ирина ФАДЮШИНА
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Фото: mechel.ruФото: mechel.ru
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На Челябинском металлургическом комбинате умер рабочий. Его тело обнаружили накануне вечером.

— В газовом цехе без признаков жизни был обнаружен работник газоочистки. Создана комиссия, причины смерти устанавливаются, — прокомментировали КП-Челябинск на предприятия.

Начал проверку и следственный комитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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