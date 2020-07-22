В газовом цехе челябинского завода умер рабочий
Обстоятельства выясняет комиссия
Фото: mechel.ru
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На Челябинском металлургическом комбинате умер рабочий. Его тело обнаружили накануне вечером.
— В газовом цехе без признаков жизни был обнаружен работник газоочистки. Создана комиссия, причины смерти устанавливаются, — прокомментировали КП-Челябинск на предприятия.
Начал проверку и следственный комитет.
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ИСТОЧНИК KP.RU