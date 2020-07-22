Полтонны сыра «Косичка» спрятали за гробами и повезли через границу Казахстана и Челябинскй области

22 Июль 2020 2020-07-22T10:58:49+03:00

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Стандартный осмотр груза на российско-казахстанской границе закончился неожиданной находкой — за гробами в глубине кузова пограничники нашли 550 кг сыра «Косичка». Водитель ехал в Костанайскую область Казахстана. Но специалистов смутило не только странное «товарное соседство».

— На поднадзорную продукцию у перевозчика не было обязательных ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата Таможенного союза, — прокомментировали в пресс-службе Россельхознадзора.

В другой день пограничники нашли более двух тонн колбасы, спрятанной за ящиками с моющими средствами. Машина тоже направлялась в Костанай и тоже без необходимых документов.

Обе машины развернули и не выпустили из России. С перевозчиками провели беседу и завели административное дело.

— Кроме того, обязательно должны соблюдаться условия перевозки скоропортящихся грузов. Температура воздуха достигала 38 градусов и перемещение сыра и колбасы в обычных машинах без холодильных камер не только является нарушением обязательных требований, но и приводит к порче продуктов, — добавили в Россельхознадзоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU