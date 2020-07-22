Владельцы автовоза, попавшего в крупную аварию, рассказали о состоянии водителя и перевозимых машин
Стали известны подробности крупной аварии с участием автовоза и ПАЗа, которая произошла вечером, 21 июля, на трассе Челябинск-Новосибирск. Как сообщили в ГИБДД Челябинской области, MAN перевозил шесть иномарок, в числе которых BMW X6, Peugeot, Volkswagen, Toyota.
— Выезжая с проселочной дороги, 51-летний водитель ПАЗа не уступил полуприцепу. В результате, автовоз перевернулся, — прокомментировали в ГИБДД Челябинской области.
«Комсомольская правда-Челябинск» связалась с владельцами автовоза. Представители компании рассказали, что повреждены три машины:
— Убытки будут возмещены страховой компанией СК «Согласие». Ответственность была застрахована на 10 миллионов рублей.
В аварии пострадали три иномарки. Фото: читатель КП
Водитель полуприцепа получил серьезные травмы: сломаны шесть ребер и проткнуто легкое. Житель Красноармейского района, управлявший ПАЗом, также госпитализирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU