2020-07-22T12:30:11+03:00
Происшествия

Владельцы автовоза, попавшего в крупную аварию, рассказали о состоянии водителя и перевозимых машин

Груз был застрахован на 10 миллионов
Ксения ПЕТУХОВА
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От удара у автовоза отлетела кабина. Фото: читатель КПОт удара у автовоза отлетела кабина. Фото: читатель КП
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Стали известны подробности крупной аварии с участием автовоза и ПАЗа, которая произошла вечером, 21 июля, на трассе Челябинск-Новосибирск. Как сообщили в ГИБДД Челябинской области, MAN перевозил шесть иномарок, в числе которых BMW X6, Peugeot, Volkswagen, Toyota.

— Выезжая с проселочной дороги, 51-летний водитель ПАЗа не уступил полуприцепу. В результате, автовоз перевернулся, — прокомментировали в ГИБДД Челябинской области.

«Комсомольская правда-Челябинск» связалась с владельцами автовоза. Представители компании рассказали, что повреждены три машины:

— Убытки будут возмещены страховой компанией СК «Согласие». Ответственность была застрахована на 10 миллионов рублей.

В аварии пострадали три иномарки. Фото: читатель КП

В аварии пострадали три иномарки. Фото: читатель КП

Водитель полуприцепа получил серьезные травмы: сломаны шесть ребер и проткнуто легкое. Житель Красноармейского района, управлявший ПАЗом, также госпитализирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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