В ДТП на трассе в Челябинской области погибла 6-летняя девочка
На трассе в Верхнеуральском района автомобиль опрокинулся в кювет, в результате два взрослых и 12-летний мальчик получили травмы, а 6-летняя девочка погибла на месте. Смертельное ДТП произошло во вторник, 21 июля.
Фото: пресс-служба ГИБДД Челбяинской области
— В 19:30 на 135-ом км автодороги Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск 54-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, не справился с управлением, совершил съезд в левый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.
Фото: пресс-служба ГИБДД Челбяинской области
Ранее водителя привлекали к административной отвественности за превышение скорости.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU