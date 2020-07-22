2020-07-22T13:05:25+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе в Челябинской области погибла 6-летняя девочка

Водитель не справился с управлением, и авто опрокинулось в кювет
Ангелина ЗАКИРОВА
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Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Фото: пресс-служба ГИБДД Челбяинской областиВодитель не справился с управлением и съехал в кювет. Фото: пресс-служба ГИБДД Челбяинской области
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На трассе в Верхнеуральском района автомобиль опрокинулся в кювет, в результате два взрослых и 12-летний мальчик получили травмы, а 6-летняя девочка погибла на месте. Смертельное ДТП произошло во вторник, 21 июля.

Фото: пресс-служба ГИБДД Челбяинской области

Фото: пресс-служба ГИБДД Челбяинской области

— В 19:30 на 135-ом км автодороги Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск 54-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, не справился с управлением, совершил съезд в левый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД Челбяинской области

Фото: пресс-служба ГИБДД Челбяинской области

Ранее водителя привлекали к административной отвественности за превышение скорости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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