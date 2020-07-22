Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 22 июля 2020 года: 50 выздоровевших
Оперштаб Курганской области по короновирусу опубликовал свежую статистику. На 22 июля зарегистрировано 42 новых случая заражения COVID-19.
Больше всего заболевших в Кургане — опасное заболевание подтвердили у 21 пациента. Остальные — в Альменевском, Белозерском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Макушинском, Мишкинском, Целинном, Шадринском, Шумихинском районах и городе Шадринск.
За прошедшие сутки из больниц выписали 50 человек. Всего с начала эпидемии в регионе заразилось 1936 человек. На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1121 человек. Из них 1116 контактировали с заболевшими. За время эпидемии лаборатории Курганской области провели 92 618 исследований.
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ИСТОЧНИК KP.RU