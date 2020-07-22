В Челябинске главы районов ответят за гибель 249 деревьев и кустарников

22 Июль 2020 2020-07-22T14:16:33+03:00

В Челябинске засохло 249 растений, высаженных в пришлом году. Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

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В Челябинске прокуратура проверила муниципальные контракты по высадке растений в 2019 году. Сотрудники надзорного ведомства вместе со специалистами Управления экологии и природопользования администрации Челябинска, осмотрев деревья и кустарники , высаженные в Центральном, Советском, Ленинском и Калининском районах, выявили гибель 249 зеленых насаждений.

В 2019 году было заключено 17 муниципальных контрактов, которые включали озеленение. Растения высадили, работы приняли и благополучно про них забыли.

— В ходе проверочных мероприятий установлены случаи ненадлежащего исполнения подрядными организациями обязанностей по поливу и содержанию зеленых насаждений, что в настоящих метеорологических условиях приведет их гибели, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Администрации районов даже не попытались попросить подрядчиков заменить погибшие деревья по гарантии.

После проверки прокуратура внесла главам районов представление об устранении нарушений и привлечении к отвественности виновных должностных лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU