В Челябинске главы районов ответят за гибель 249 деревьев и кустарников
В Челябинске прокуратура проверила муниципальные контракты по высадке растений в 2019 году. Сотрудники надзорного ведомства вместе со специалистами Управления экологии и природопользования администрации Челябинска, осмотрев деревья и кустарники , высаженные в Центральном, Советском, Ленинском и Калининском районах, выявили гибель 249 зеленых насаждений.
В 2019 году было заключено 17 муниципальных контрактов, которые включали озеленение. Растения высадили, работы приняли и благополучно про них забыли.
— В ходе проверочных мероприятий установлены случаи ненадлежащего исполнения подрядными организациями обязанностей по поливу и содержанию зеленых насаждений, что в настоящих метеорологических условиях приведет их гибели, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Администрации районов даже не попытались попросить подрядчиков заменить погибшие деревья по гарантии.
После проверки прокуратура внесла главам районов представление об устранении нарушений и привлечении к отвественности виновных должностных лиц.
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ИСТОЧНИК KP.RU