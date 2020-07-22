Думала, чуть больше тысячи рублей: челябинка рассказал, что помогло ей выиграть миллион

22 Июль 2020 2020-07-22T14:59:44+03:00

Челябинка в первый раз участвовала в лотерее и победила. Фото: пресс-служба государственной лотерее «Столото»

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Челябинка Евгения Глушкова решила попытать счастья в лотерее, купила билет и с первого раза выиграла 1,125 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе «Столото», победительница участвовала в розыгрыше впервые и просто доверилась интуиции. Евгения говорит, что ей помог позитивный настрой и визуализация желания.

— Накануне выигрыша я представляла себя победителем и несколько раз пожелала выиграть миллион. На следующий день проверила билет на сайте «Столото». Я долго смотрела на экран и думала, что выиграла чуть больше тысячи рублей. А потом пригляделась и увидела еще три ноля. Сразу сына позвала и попросила вслух произнести сумму. Надо же, вот это везение! Моя мечта сбылась, — делится Евгения своим секретом.

Счастливица еще не решила, как потратить деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU