Погода в Челябинске на 23 июля 2020: поднимается ветер, возвращается дождь
В четверг, 23 июля, весь мир отмечает День китов и дельфинов, а Россия — День дачника. Если два этих праздника совсем не греют вам душу, ее согреет хороший прогноз. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 23 июля 2020 года.
По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на четверг в городе будет +15...+17 градусов, без осадков. Днем в четверг +25...+27 градусов и возможен дождь. Синоптики говорят, что кратковременный.
Ветер восточный, отдельные порывы могут достигнуть 16 метров в секунду. Режим НМУ для города снят.
Жары «за 30» уже не предвидится.
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ИСТОЧНИК KP.RU