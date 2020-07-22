Погода в Челябинске на 23 июля 2020: поднимается ветер, возвращается дождь

22 Июль 2020 2020-07-22T16:48:42+03:00

На этой неделе купаются лишь отъявленные смельчаки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Какой будет погода в Челябинске 23 июля 2020 года

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В четверг, 23 июля, весь мир отмечает День китов и дельфинов, а Россия — День дачника. Если два этих праздника совсем не греют вам душу, ее согреет хороший прогноз. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 23 июля 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на четверг в городе будет +15...+17 градусов, без осадков. Днем в четверг +25...+27 градусов и возможен дождь. Синоптики говорят, что кратковременный.

Ветер восточный, отдельные порывы могут достигнуть 16 метров в секунду. Режим НМУ для города снят.

Жары «за 30» уже не предвидится.

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ИСТОЧНИК KP.RU