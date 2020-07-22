В мэрии Челябинска прокомментировали гибель деревьев и кустарников, которыми заинтересовалась прокуратура

22 Июль 2020 2020-07-22T18:33:26+03:00

Почти во всех случаях были виноваты подрядчики

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Мэрия Челябинска прокомментировала гибель деревьев и кустарников, которыми заинтересовалась прокуратура. Как рассказал заместитель главы города Александр Егоров, администрации районов с прошлого года ведут претензионную работу с подрядчиками: все неприжившиеся деревья и кустарники будут заменены по гарантии.

— В сквере по Тернопольской этой весной не распустилось 53 куста жимолости (всего их было здесь высажено более 900). Растения начали заменять в мае: частично работы успели провести, позднее в Челябинске установилась жара - при такой погоде проводить высадку нецелесообразно. После установления подходящих среднесуточных температур подрядчик закончит работы, — сообщил Егоров.

Заместитель главы города добавил, что в Калининском районе подрядчик уже выплатил штраф. Также он рассказал о ситуации в Советском районе.

— В Советском районе в сквере по Воровского 21 часть кизильника также погибла, подрядчику направлены все претензии для замены их в рамках гарантийных обязательств. В одном из скверов произошла техническая ошибка между видами деревьев — вместо ив были высажены липы, и они отлично прижились (стоимость и ценность для окружающей среды этих деревьев равноценна) — рассказал Егоров.

А в Ленинском районе, по словам вице-мэра, растения пострадали из-за местных жителей и домашних животных.

— В Ленинском районе растения пострадали от рук самих жителей: кусты можжевельника люди выкапывали для собственных нужд. Администрация района обратилась в полицию по факту хищения кустов, а оставшаяся зелень была пересажена в другое место. Ель, которую окружал можжевельник, подрядчик заменил. Еще часть растений погибла не от отсутствия ухода, а из-за отходов жизнедеятельности домашних животных, которых местные жители выгуливают прямо на газонах, — отметил Егоров.

Напомним, ранее прокуратура проверила муниципальные контракты по высадке растений в 2019 году. Сотрудники надзорного ведомства вместе со специалистами Управления экологии и природопользования администрации Челябинска, осмотрев деревья и кустарники , высаженные в Центральном, Советском, Ленинском и Калининском районах, выявили гибель 249 зеленых насаждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU