2020-07-22T19:03:24+03:00
Общество

Везли в машине 36 пакетов с синтетикой: в Челябинске задержали мужчин, которые подозреваются в сбыте наркотиков

Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы
Рустам ЯХИН
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Мужчин задержали сотрудники ГИБДД. Фото: ГУ МВД по Челябинской областиМужчин задержали сотрудники ГИБДД. Фото: ГУ МВД по Челябинской области
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В Челябинске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки документов у водителя. Они обратили внимание, что владелец машины и его пассажир изрядно нервничали. Тогда правоохранители приняли решение осмотреть транспортное средство на наличие подозрительных предметов. И не зря, потому что поиск принес результаты. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инспекторы ДПС обнаружили и изъяли 36 свертков с наркотическим синтетическим средством PVP общей массой более 30 граммов.

— Полицейскими установлено, что задержанные — ранее не судимые местные жители, 1992 года рождения, – через сеть Интернет получили информацию от неустановленного лица о местонахождении наркотического средства в лесополосе, забрали его и в дальнейшем планировали сбыть, — рассказали в полиции.

Сейчас задержанные мужчины находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Если вина будет доказана, то подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Также полицейские проводят мероприятия, которые направлены на поиск всех участников сбыта синтетических наркотиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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