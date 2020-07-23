Рядом с мэрией Челябинска нарисовали бравого солдата Швейка
На фасаде дома Тимирязева, 41 возле челябинской мэрии появилось изображение бравого солдата Швейка. Автор работы неизвестен.
Зато мы знаем, как связан персонаж чешского писателя Ярослава Гашека с Челябинском. Ярослав Гашек попал в Россию в годы первой мировой войны. Бороться на стороне Австро-Венгрии он не желал и перешел на сторону красноармейцев.
В Челябинск 35-летний писатель прибыл летом 1919 года и занимался политпропагандой. Печатал материалы в челябинской газете «Степная коммуна», проводил агитвстречи
— Благодаря его агитационной работе в августе — октябре 1919 в ряды Красной Армии добровольно вступили 720 военнопленных, а 468 стали работать на предприятиях Челябинска. 14 ноября 1919 вместе с политотделом 5-й армии Гашек покинул Челябинск, — говорится в электронной энциклопедии «Челябинск».
В Челябинске имя Ярослава Гашика носят улица в Металлургическом районе и библиотека в Тракторозаводском районе. А здание на Тимирязева, 41 памятно тем, что там располагался политотдел 5-й армии и именно там квартировался писатель.
Поговаривают, роман «Похождения бравого солдата Швейка» Гашек начал писать именно в Челябинске. Образ главного героя произведения автобиографичен: писатель ни раз попадал в нелепые ситуации во время войны.
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ИСТОЧНИК KP.RU