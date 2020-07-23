2020-07-23T06:11:27+03:00
Общество

Рядом с мэрией Челябинска нарисовали бравого солдата Швейка

Рассказываем, как связана южноуральская столица и произведение чешского писателя
Ирина ФАДЮШИНА
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Фото: instagram.com/julia_onairФото: instagram.com/julia_onair
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На фасаде дома Тимирязева, 41 возле челябинской мэрии появилось изображение бравого солдата Швейка. Автор работы неизвестен.

Зато мы знаем, как связан персонаж чешского писателя Ярослава Гашека с Челябинском. Ярослав Гашек попал в Россию в годы первой мировой войны. Бороться на стороне Австро-Венгрии он не желал и перешел на сторону красноармейцев.

В Челябинск 35-летний писатель прибыл летом 1919 года и занимался политпропагандой. Печатал материалы в челябинской газете «Степная коммуна», проводил агитвстречи

— Благодаря его агитационной работе в августе — октябре 1919 в ряды Красной Армии добровольно вступили 720 военнопленных, а 468 стали работать на предприятиях Челябинска. 14 ноября 1919 вместе с политотделом 5-й армии Гашек покинул Челябинск, — говорится в электронной энциклопедии «Челябинск».

В Челябинске имя Ярослава Гашика носят улица в Металлургическом районе и библиотека в Тракторозаводском районе. А здание на Тимирязева, 41 памятно тем, что там располагался политотдел 5-й армии и именно там квартировался писатель.

Поговаривают, роман «Похождения бравого солдата Швейка» Гашек начал писать именно в Челябинске. Образ главного героя произведения автобиографичен: писатель ни раз попадал в нелепые ситуации во время войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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