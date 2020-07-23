2020-07-23T08:03:53+03:00
Происшествия

Пьяный бесправник устроил ДТП в Челябинске

Теперь ему грозит уголовное наказание [фото]
Ирина ФАДЮШИНА
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Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.comФото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com
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Даже лишение прав не научило соблюдать ПДД 25-летнего водителя KIA. Накануне вечером молодой человек сел за руль подшофе решил, что пьяному все дороги главные.

В 11 часов вечера на улице Колсанова в поселке Колупаевка он выскочил на перекресток, не уступив автомобилю Mazda, который ехал по главной дороге.

— Пассажир автомобиля Mazda, 36-летняя женщина, получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

У автомобилей разбита передняя часть. Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com

У автомобилей разбита передняя часть. Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com

От медосвидетельствования бесправник отказался. Теперь ему светил уголовная статья.

— В действиях водителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»), — уточнили в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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