Пьяный бесправник устроил ДТП в Челябинске
Даже лишение прав не научило соблюдать ПДД 25-летнего водителя KIA. Накануне вечером молодой человек сел за руль подшофе решил, что пьяному все дороги главные.
В 11 часов вечера на улице Колсанова в поселке Колупаевка он выскочил на перекресток, не уступив автомобилю Mazda, который ехал по главной дороге.
— Пассажир автомобиля Mazda, 36-летняя женщина, получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, — сообщили в городской Госавтоинспекции.
У автомобилей разбита передняя часть. Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com
От медосвидетельствования бесправник отказался. Теперь ему светил уголовная статья.
— В действиях водителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»), — уточнили в ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU