Гендиректор челябинского «Трактора» поддержал нового главу Хабаровского края, поставленного вместо Фургала
Генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин поддержал и.о. губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Спортивный функционер выложил совместное фото на своей странице в Instagram.
— Поздравляю @degtyarev_info с таким важным и ответственным назначением, уверен все получится. Только вперед, — написал Иван Савин.
Подписчики оценили пост неоднозначно. Скриншот: instagram.com/savinivan
Напомним, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. По версии следствия, он является организатором покушений на убийства предпринимателей. На третьи сутки после ареста и отправки чиновника в Москву, Хабаровск вышел на улицы. Почему город встал на защиту губернатора, обвиняемого в тяжких преступлениях, — в репортаже из охваченного несанкционированными митингами города.
После назначения исполняющим обязанности и прибытия в Хабаровск Михаил Дегтярев поделился впечатлениями, как его встретили «сердитые дальневосточники», с политическим обозревателем kp.ru Владимиром Ворсобиным.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU