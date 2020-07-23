2020-07-23T08:41:15+03:00
Политика

Гендиректор челябинского «Трактора» поддержал нового главу Хабаровского края, поставленного вместо Фургала

И выложил совместное фото в Instagram
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Челябинск далеко от Хабаровска, но Иван Савин решил подержать товарища. Фото: ХК «Трактор»Челябинск далеко от Хабаровска, но Иван Савин решил подержать товарища. Фото: ХК «Трактор»
Изменить размер текста:

Генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин поддержал и.о. губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Спортивный функционер выложил совместное фото на своей странице в Instagram.

— Поздравляю @degtyarev_info с таким важным и ответственным назначением, уверен все получится. Только вперед, — написал Иван Савин.

Подписчики оценили пост неоднозначно. Скриншот: instagram.com/savinivan

Подписчики оценили пост неоднозначно. Скриншот: instagram.com/savinivan

Напомним, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. По версии следствия, он является организатором покушений на убийства предпринимателей. На третьи сутки после ареста и отправки чиновника в Москву, Хабаровск вышел на улицы. Почему город встал на защиту губернатора, обвиняемого в тяжких преступлениях, — в репортаже из охваченного несанкционированными митингами города.

После назначения исполняющим обязанности и прибытия в Хабаровск Михаил Дегтярев поделился впечатлениями, как его встретили «сердитые дальневосточники», с политическим обозревателем kp.ru Владимиром Ворсобиным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 23 июля 2020 года: больше 200 выздоровевших за день
Спички, булочка, диван, аптека: за какие покупки по кредитке «Кэшбэк на всё» клиенты Райффайзенбанка вернули себе деньги
Юные челябинцы подбодрили детей со сложными заболеваниями
Гендиректор челябинского «Трактора» поддержал нового главу Хабаровского края, поставленного вместо Фургала
Пьяный бесправник устроил ДТП в Челябинске
Ничего уголовного: следователи проверили драку полицейских и жителя Магнитогорска без маски
Год бесплатно по кредитной карте Райффайзенбанка, оформленной с кредитом
Воду вычерпывали ведрами: в Челябинске затопило тубдиспансер, где лежат больные коронавирусом
Рядом с мэрией Челябинска нарисовали бравого солдата Швейка
Аэропорт Челябинска «заминировали» в пятый раз за неделю
Везли в машине 36 пакетов с синтетикой: в Челябинске задержали мужчин, подозреваемых в сбыте наркотиков
В мэрии Челябинска прокомментировали гибель деревьев и кустарников, которыми заинтересовалась прокуратура
Для Челябинской области купят десять водовозов
Погода в Челябинске на 23 июля 2020: поднимается ветер, возвращается дождь
Челябинским туристам заплатят от 5 до 15 тысяч рублей за путешествия по России
ВТБ запускает новую Travel-карту
Кража геля для бритья не удалась: в Челябинске поймали магазинного воришку
ВТБ: расходы россиян на туризм в июле вернулись к значениям прошлого года
Думала, чуть больше тысячи рублей: челябинка рассказал, что помогло ей выиграть миллион
Текслер предупредил о закрытии ресторанов и кафе, нарушающих санитарные требования
На предприятии Челябинска девушке станком сорвало скальп
В Челябинске главы районов ответят за гибель 249 деревьев и кустарников