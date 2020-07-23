Гендиректор челябинского «Трактора» поддержал нового главу Хабаровского края, поставленного вместо Фургала

23 Июль 2020 2020-07-23T08:41:15+03:00

Челябинск далеко от Хабаровска, но Иван Савин решил подержать товарища. Фото: ХК «Трактор»

И выложил совместное фото в Instagram

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Генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин поддержал и.о. губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Спортивный функционер выложил совместное фото на своей странице в Instagram.

— Поздравляю @degtyarev_info с таким важным и ответственным назначением, уверен все получится. Только вперед, — написал Иван Савин.

Подписчики оценили пост неоднозначно. Скриншот: instagram.com/savinivan

Напомним, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. По версии следствия, он является организатором покушений на убийства предпринимателей. На третьи сутки после ареста и отправки чиновника в Москву, Хабаровск вышел на улицы. Почему город встал на защиту губернатора, обвиняемого в тяжких преступлениях, — в репортаже из охваченного несанкционированными митингами города.

После назначения исполняющим обязанности и прибытия в Хабаровск Михаил Дегтярев поделился впечатлениями, как его встретили «сердитые дальневосточники», с политическим обозревателем kp.ru Владимиром Ворсобиным.

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ИСТОЧНИК KP.RU